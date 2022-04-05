Банк «Солидарность» сообщил о возможности денежных переводов в Узбекистан через "ASIA ALLIANCE BANK"

АО КБ «Солидарность» сообщил о том, что в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» доступны денежные переводы по номеру телефона в АКБ "ASIA ALLIANCE BANK" без комиссии.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» найти раздел «Платежи – Переводы в СНГ – В Узбекистан – АКБ "ASIA ALLIANCE BANK" (для держателей карты «Welcome Card» услугу можно найти в разделе «Переводы домой – В Узбекистан - АКБ "ASIA ALLIANCE BANK").

Для отправки денежного перевода необходимо указать номер мобильного телефона получателя и сумму.

Подробнее про АКБ "ASIA ALLIANCE BANK" можно узнать на сайте https://aab.uz/ru/