Новости

Крона-Банк сообщил о прекращении приема вклада «Крона-доход»

Крона-Банк сообщил о прекращении приема вклада «Крона-доход».

– Информируем Вас, что с 04.04.2022г. прекращается прием срочного вклада «КРОНА-Доход, – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании