Новикомбанк возобновил прием заявок по программе «Семейная ипотека» по ставке от 4% годовых

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, возобновил прием заявок на ипотеку с государственной поддержкой для семей, в которых родились дети после 1 января 2018 года. Такие клиенты могут оформить кредит на покупку жилья по ставке от 4% годовых.

Кредит по программе «Семейная ипотека» Новикомбанк предоставляет на приобретение квартиры или жилого дома с земельным участком на первичном рынке жилья. Для жителей Дальневосточного федерального округа возможно приобретение жилого помещения на вторичном рынке, расположенного в сельских поселениях на территории ДФО. Кредит также может быть использован для погашения уже оформленного ипотечного займа.

Процентная ставка составляет от 4% годовых. Окончательный размер ставки зависит от категории клиента, зачисления зарплаты на карту банка и наличия полиса личного страхования.

Минимальный первоначальный взнос по программе «Семейная ипотека» – 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита – до 12 млн рублей. Кредит предоставляется на срок от 3 до 30 лет. При расчете максимальной суммы кредита может быть учтен доход созаемщиков, в том числе не состоящих в родственной связи с заемщиком, но соответствующих требованиям банка. Общее количество созаемщиков не может превышать трех человек.

«Ипотечные предложения Новикомбанка ориентированы на государственную политику по повышению доступности жилья. Программа «Семейная ипотека» изначально распространялась на семьи, в которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года. С лета прошлого года льготными условиями могут воспользоваться и семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Для нас важно помочь семейным клиентам обрести жилье на лучших условиях, без тяжелого обременения», - прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Новикомбанк также предлагает льготную ипотеку с господдержкой по программе «Первичный рынок» от 11,5% годовых при сумме кредита до 12 000 000 рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а для других регионов приобретения недвижимости – до 6 000 000 рублей.

Получить консультацию по ипотечным программам и подать заявку на оформление ипотечного кредита можно на официальном сайте или в офисах Новикомбанка, в мобильном приложении или воспользоваться услугой «Банк на работе».