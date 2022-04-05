Аналитики Россельхозбанка сделали прогноз динамики акций крупнейших российских производителей удобрений

Нарушение логистических цепочек поставок, рост цен на углеводородное сырье, в первую очередь, на природный газ, привели к дефициту на удобрения на мировых рынках в 2021 и в 2022 году. Россия входит в тройку крупнейших в мире поставщиков удобрений на мировой рынок, экспортируя почти 70% производимой продукции. Объем экспорта за 2021 год в денежном выражении вырос на 83%, до $7,8 млрд., а российские компании показали рекордные финансовые результаты за всю свою историю.

Действовавшие весь декабрь 2021 и весь первый квартал 2022 года квоты на экспорт азотных и азотосодержащих удобрений поддержали дальнейший рост мировых цен на удобрения. Фундаментальные факторы поддержки ФосАгро и Акрон – благоприятная ценовая конъюнктура, которая с высокой степенью вероятности сохранится до конца текущего года и поддержит доходы и маржинальность бизнеса российских производителей удобрений. По прогнозу аналитиков РСХБ, ключевым риском могут стать возможные логистические проблемы, связанные с морскими грузоперевозками.

С возобновлением торгов фондовой секции Московской биржи ФосАгро и Акрон показывают сильную динамику своих акций. Инвесторов привлекают как ожидание повторения высоких результатов прошлого года, так и отсутствие санкционных ограничений на деятельность компаний. Ожидания инвесторов, выразившихся в рекордном росте котировок, несколько завышены. По итогам недели было бы уместно говорить о значительной переоценке бумаг российских производителей удобрений, справедливые цены Акрона и Фосгаро предполагают коррекцию в пределах 10-15%.

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