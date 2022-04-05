Редевелопмент промплощадки БЦБК планируют начать раньше намеченных сроков

Рекультивация отходов БЦБК займёт три года, однако редевелопмент площадки начнется уже сейчас. Проект сосредоточен на развитии территории первого пускового комплекса, которая не требует рекультивации. В этом году на площадке могут построить Всероссийский молодежный кампус, а в течение двух-трех лет – туристическую и конгрессную инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Вопросы ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате деятельности БЦБК, проведения работ по снижению уровню надшламовых вод в картах-накопителях и комплексной трансформации территории промплощадки БЦБК рассмотрели на заседании управляющего совета по комплексному развитию Байкальска под руководством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

– В этот период беспрецедентного санкционного давления на Россию наши силы, как на региональном, так и на муниципальном уровне направлены на обеспечение устойчивости экономики региона. Мы не сворачиваем намеченное, а планируем работу в новых условиях. В наших планах – создание комфортных условий для жителей Байкальска и туристов. Поэтому главной задачей управляющего совета по-прежнему остается содействие реализации мероприятий по комплексному развитию города, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, что исполнителем работ по ликвидации ущерба от деятельности БЦБК является ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом»). Как сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев, проектные решения разработаны. Сейчас в документацию вносятся корректировки, которые позволят работать с отходами Солзанского полигона. До конца ноября 2022 года ожидается принятие всех проектных решений, пройдут общественные обсуждения, будет проведена экспертиза.

– В конце года можно приступать к реализации. Рекультивация отходов запланирована на три года, – сказал Андрей Лебедев.

Георгий Кузьмин, заместитель Председателя Правительства Иркутской области, на заседании доложил, что кабмином региона подтверждена и направлена в Минприроды России потребность в финансировании в 2022 году первоочередных работ, связанных с понижением уровня надшламовых вод в картах-накопителях полигонов «Солзанский» и «Бабхинский» в рамках реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал».

Также в рамках Совета обсуждалась площадка бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Старший управляющий банкир госкорпорации «ВЭБ.РФ» Антон Григоров отметил, что план по редевелопменту промплощадки БЦБК будет сосредоточен на развитии территории первого пускового комплекса, не требующей рекультивации.

ООО «БАЙКАЛ.ЦЕНТР» подготовит концепцию развития территории. В качестве якорных проектов в горизонте двух-трех лет предполагается создание туристической и конгрессной инфраструктуры, а уже в этом году - Всероссийского молодежного кампуса. Губернатор поручил вынести этот вопрос на следующее заседание управляющего совета и предметно его рассмотреть.