Новое реабилитационное оборудование приобретут для Ангарской детской больницы №1

Его стоимость составит 5 млн рублей.

Медучреждение участвует в программе формирования и совершенствования системы комплексной реабилитации, в том числе детей-инвалидов. Об этом сообщила осуществляющая полномочия министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова.

«Больницу оснастят тренажерами, виртуальной системой реабилитации, роботизированным велоэргометром и др. Кроме того, планируют оборудовать кабинет психолога для детей с заболеваниями нервной системы. В Иркутской области в такой реабилитации нуждаются более тысячи детей», – говорит Данилова.