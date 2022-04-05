Спрос на жилье в новостройках Москвы снизился на 15%

По итогам I квартала 2022 года объем спроса на покупку жилья в новостройках Москвы (без учета элит-класса) снизился на 15%, в результате объем поглощения составил 836 тыс. кв. м площадей, сообщает «Коллиерз Интернешнл».

На сокращение спроса повлияла текущая ситуация, а также смещение интереса покупателей с отечественного рынка в сторону зарубежных стран, в частности Турции и ОАЭ. При этом в I квартале 2022 г. доля ипотечных сделок осталась на высоком уровне (61%), в первую очередь за счет того, что покупатели старались успеть подписать ДДУ по уже одобренным ипотечным условиям до повышения ставок, либо по программе «Семейная ипотека».

По нашим оценкам, в ближайшей перспективе спрос на жилье будет увеличиваться в первую очередь за счет изменения условий льготной ипотеки - повышение суммы займа с 3 млн руб. до 12 млн руб. для Москвы и Московской области расширит объем предложения, попадающий под программу.

В I квартале 2022 г. объем предложения (без учета элит-класса) составил 1,85 млн кв. м, что на 9% меньше, чем в IV квартале 2021 г. В I квартале на рынок вышло 153 тыс. кв. м нового предложения, что на 24% меньше, чем в IV квартале 2021 г. и 50% меньше, чем в I квартале 2021 г.

Продолжает ощущаться дефицит объема предложения на рынке, обусловленный двумя основными причинами: во-первых, это сокращение объема нового предложения, выводимого застройщиками на рынок, а во-вторых, скрытие довольно большого объема предложения с целью анализа текущей ситуации и дальнейшей корректировки цен.

При этом сохраняется тенденция на уменьшение площадей, представленных как в продаже, так и в спросе. Средняя площадь лота в экспозиции в начале 2022 г. составляет 56 кв. м (на 9 кв. м меньше, чем в I квартале 2021 г.), средняя площадь реализованного лота – 52 кв. м (на 5 кв. м меньше, чем в I квартале 2021 г.).

Стоимость жилья в I квартале 2022 г. продолжила увеличиваться. Средневзвешенная цена квадратного метра (без учета элит-класса) в Москве выросла на 6% за квартал и составила 385 тыс. руб. (без учета элитной недвижимости). С учетом экономической нестабильности и валютных колебаний застройщики в преддверии возможного увеличения себестоимости строительства пересмотрели ценовую политику в части своих проектов.

В разрезе по типам недвижимости наибольший прирост цены за I квартал продемонстрировали апартаменты (+8% к предыдущему кварталу), более умеренный рост цены наблюдается в формате квартир (+5% к предыдущему кварталу). Наиболее существенно увеличилась стоимость жилья в премиум-классе (+10%).

В I квартале на фоне нарушения логистических цепочек в поставках и дефицита строительных материалов девелоперы начали переговоры с потенциальными поставщиками, в первую очередь – Китаем. Во II квартале 2022 г. можно ожидать импортозамещения, а также внедрения параллельного импорта, что поможет сохранить качество проектов и выполнить обязательства застройщиков перед клиентами. В наибольшей степени это затронет проекты высокого ценового сегмента, в которых используются европейские фасадные и отделочные материалы, а также техническое оснащение (лифты, системы вентиляции, оборудование «умный дом» и пр.).

Кирилл Голышев, региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли «Коллиерз Интернешнл»:

«В I квартале 2022 г. мы наблюдали снижение спроса на жилье на фоне общей экономической ситуации и роста ставки по ипотеке из-за повышения ключевой ставки. При этом покупатели все больше интересуются проектами на высокой стадии готовности, чтобы получить гарантию заявленного качества и соблюдения сроков сдачи жилья. В следующем квартале можно ожидать рост дефицита предложения на фоне увеличивающегося спроса, а также снижения девелоперской активности в ожидании восстановления рынка и запуска новых поддерживающих мер со стороны правительства. Дефицит предложения, который накапливается уже несколько кварталов, послужит стимулом для роста цен на первичную недвижимость Москвы».