Студенты корпоративных групп ИНК в ИРНИТУ получили дополнительную стипендию

Иркутская нефтяная компания начала выплачивать стипендии студентам корпоративных групп блока Главного инженера. Ежемесячная поддержка реализуется в рамках договора по целевому обучению и составляет 5 тыс. руб.

Соглашения заключены с 65 студентами 3 и 4 курсов, подобная программа в университете действует и по подготовке кадров для Иркутского завода полимеров.

Дополнительное профессиональное обучение с отдельным учебным планом и компетенциями реализуется за счет ИНК. С апреля 2022 года первые группы приступят к оплачиваемой стажировке на промысле, а по окончании университета будут трудоустроены в Иркутскую нефтяную компанию.

ИНК заинтересована в развитии внешнего кадрового резерва, с 2018 года действует программа «школа-вуз-компания». В Усть-Куте и Киренске открыты ИНК-Классы, где ученики 10 и 11 классов изучают профильные предметы, необходимые для поступления на востребованные в ИНК специальности. С марта 2022 года в Иркутске стартовала «Академия ИНК». Бесплатные онлайн- и очные занятия доступны для учеников 7-11 классов из Иркутска и Иркутского района. Курс продлится до конца мая.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода и Иркутский завод полимеров. Производственная мощность завода составит 650 тыс. т товарной продукции в год. Благодаря запуску объекта в Усть-Кутском районе будет создано 1 600 новых рабочих мест.