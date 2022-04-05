10 млн рублей в виде господдержки получат производители молочной продукции в Приангарье

Субсидии на возмещение части затрат на переработку молока на пищевую продукцию могут получить производители Иркутской области. Поддержка по этому направлению в регионе оказывается впервые. Средства выделены из федерального и областного бюджета. Общий объём финансирования – 10 млн рублей. Субсидия носит заявительный характер, приём заявок н проводит министерство сельского хозяйства Иркутской области, сообщил глава ведомства Илья Сумароков.

– Новая мера государственной поддержки позволит поддержать производителей молочной продукции и стимулировать увеличение объёмов производства, – отметил глава регионального ведомства.

Илья Сумароков напомнил, что по итогам 2021 года в регионе отмечено увеличение объёма производства молока. Валовой надой в хозяйствах всех категорий составил 460,28 тыс. тонн, что больше уровня 2020 года на 1,2%.