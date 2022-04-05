Иркутское суворовское училище построят к 1 сентября 2023 года

В Иркутске появится еще одно учебное заведение, Распоряжение о финансировании строительства Иркутского суворовского училища на 2022-2023 гг. в размере 5,1 млрд рублей подписано главой правительства Михаилом Мишустиным. Училище рассчитано на 420 мест, сообщил глава региона Игорь Кобзев. По словам губернатор, это объект важный и необходимый для региона.

– Сегодня на встрече с заместителем Министра обороны РФ Тимуром Ивановым обсудили этапы работ. Согласно плану-графику строительных работ до конца этого года будет осуществлён демонтаж, реконструкция и реставрация объектов культурного наследия, строительство новых инженерных сетей и другие работы. 7 апреля вместе с подрядчиком на месте подробно обсудим ход работ, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин потребовал ввести проект уже в 2023 году. Идея создания в Иркутской области Суворовского училища появилась летом 2020 года. О ней губернатор Игорь Кобзев доложил Президенту во время рабочей встречи. Комплекс объектов на территории бывшего ИВВАИУ будет включать учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац.