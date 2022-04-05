Поток туристов на зимний Байкал в 2022 году увеличился в 1,7 раза

Туристический поток в Иркутской области по итогам зимнего сезона увеличился в 1,7 раза и составил 365 тысяч человек. И это несмотря на действующие коронавирусные ограничения, сообщила на пресс-конференции руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

– По предварительным подсчетам, туристско-экскурсионный поток за зимний период 2022 года составил 365 тысяч человек. Этот показатель будет уточнен позже. Он значительно превышает данные прошлого года, в 2021-м за 1-й квартал было зафиксировано 214,1 тысячи человек, – говорит руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Она подчеркнула, в 2022-м хорошую динамику продемонстрировал период новогодних каникул, который в другие годы не пользовался особым спросом. Только в новогодние праздники регион в туристических целях посетили около 60 тысяч человек. Нужно учитывать, что на протяжении практически всего зимнего сезона действовали ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и заполняемость гостиниц не превышала 50 %.

Количество иностранных туристов за зимний сезон в этом году составило 4070 человек. В основном это гости из Германии, Турции, Франции, Кореи, Швейцарии и Китая.