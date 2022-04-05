Туротрасль Приангарья поддержит туристический кешбэк

В Иркутской области рассчитывают, что программа туристического кешбэка окажет значимую поддержку туристической отрасли региона. Партнерами программы в регионе уже стали более 40 гостиниц и баз отдыха, пять санаториев и 10 региональных туроператоров.

Продажи по туристическому кешбэку весенне-летнего периода завершатся в ночь с 8 на 9 апреля. Важно, что очередное окно продаж на осенне-зимний период, как и планировалось, состоится. Подробности и даты Ростуризм объявит дополнительно.

Напомним, что программа организована Федеральным агентством по туризму, в рамках неё граждане, приобретая путевку, могут получить до 20 тысяч рублей обратно на свою карту.

Кроме того, в Иркутской области семь детских лагерей присоединились к программе детского туристического кешбэка. Продажи с детским кэшбеком стартовали в ночь на 31 марта. А отправить ребенка в детский лагерь с кешбэком можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета. Возврат, как и в прошлом году, составит 50% оплаченной суммы, максимально 20 тысяч рублей.

Озвучивая планы на весенне-летний сезон, руководитель агентства по туризму Екатерина Сливина сообщила, что планируются десятки мероприятий: Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала», открытие летнего туристского сезона на Южном Прибайкалье – фестиваль «Территория лета», фестиваль русской оперы в «Тальцах», летний фестиваль скандинавской ходьбы «Байкальский нордик» и многие другие. Также с середины марта запущены туристические поезда выходного дня из Иркутска и Улан-Удэ по Кругобайкальской железной дороге. С 1 июня в России стартует программа молодежного и студенческого туризма, по которой молодые люди, путешествуя по России, могут останавливаться в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам.