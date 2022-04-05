Госдума приняла во втором чтении законопроект о делистинге расписок с иностранных бирж

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект №19912-8, который предполагает введение запрета на размещение депозитарных расписок на ценные бумаги российских компаний на иностранных биржах и обязывает провести делистинг уже существующих. Об этом сообщает Интерфакс.



Документ (№19912-8) предусматривает, что обращение депозитарных расписок на иностранных площадках прекратится через 10 дней с момента опубликования закона. После этого компаниям отводится пять рабочих дней на то, чтобы совершить "необходимые и достаточные" действия для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок.

Также отмечается, что указанные сделки, решения и действия российского эмитента не требуют получения согласия совета директоров (наблюдательного совета) или общего собрания акционеров российского эмитента на их совершение.

Держатели депозитарных расписок, установленные на дату вступления в силу закона, автоматически получат вместо них акции соответствующих российских эмитентов.

Эти изменения были подготовлены Минэкономразвития вскоре после обвала стоимости депозитарных расписок крупнейших российских эмитентов на Лондонской фондовой бирже (LSE) на фоне новостей о санкциях против России после начала военной операции на Украине.