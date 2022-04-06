ФНС займется «черными» обменниками

Ограничения, введенные ЦБ как регулятором, спровоцировали теневой рынок наличной валюты. В интернете стали массово появляются «черные» обменники. Как правило, это Telegram-каналы и чаты-обменники, где пользователи публикуют сообщения в формате «куплю/продам». Как сообщает РБК, теперь с теневой продажей валюты начали бороться налоговики и полиция.

Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) направил в территориальные органы письмо, датированное 23 марта, в котором поручил организовать взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков.

Как отмечается в документе, продажа валюты «с рук» ведется в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями, что «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка». Содержание директивы подтвердили два источника РБК, знакомых с документом.



– В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел, – сообщили РБК в пресс-службе ФНС, добавив, что служба на постоянной основе осуществляет контроль за такими операциями.