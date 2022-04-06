Теперь услугу «Торговый эквайринг» от АТБ можно получить быстрее

С 4 апреля клиенты Азиатско-Тихоокеанского банка из сегмента малого и среднего бизнеса могут оформить услугу «Торговый эквайринг» еще быстрее. При наличии расчетного счета в АТБ рассмотрение документов и оформление договора происходит в день обращения. И уже на следующий день производится установка терминала в точке продаж клиента.

Для заключения договора эквайринга достаточно открыть счет в АТБ и предоставить три заполненных документа:

1. Заявление о присоединении

2. Информацию о торгово-сервисном предприятии

3. Заполненный опросник

Подробности об услуге «Торговый эквайринг» – на сайте.

Для получения дополнительной информации обратитесь на горячую линию 8-800-775-80-80.