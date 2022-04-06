АТБ вернет в рамках программы лояльности затраты на посещение бизнес-залов в аэропортах

С 5 апреля Азиатско-Тихоокеанский банк будет выплачивать клиентам, держателям программы услуг «Статус» до 5 000 рублей в месяц за проход в VIP-зоны аэропортов. Такая альтернатива предложена взамен приостановившего работу в России сервиса Priority Pass.

В связи прекращением работы Priority Pass в России АТБ предоставляет своим клиентам денежные выплаты за посещение лаунж-зон в аэропортах.

Посещение ВИП-зон аэропортов нужно оплатить картой АТБ, выпущенной в рамках программы «Статус», а банк перечислит эту сумму на ваш счет. Для этого нужно направить чек об оплате прохода и посадочный талон в чат мобильного приложения или на электронную почту контакт-центра ask@atb.su. В письме также необходимо указать ФИО и год рождения.

Выплата поступит на карту «Статус» до 15 числа следующего месяца. Одному клиенту доступна выплата на сумму до 5 000 рублей в месяц.