Банк Приморье сообщил о досрочной приостановке акции с Ростуризмом «20% кешбэк за поездки по России»

Информируем вас о досрочной приостановке акции с Ростуризмом «20% кешбэк за поездки по России» в связи с исчерпанием бюджета акции

Новые сроки продаж с 00:00:00 по мск 15 марта 2022 по 23:59:59 по мск 08 апреля 2022.

Период путешествий остается прежний: с 15 марта по 30 июня 2022.

Есть еще несколько дней, для того, чтобы выгодно спланировать свое путешествие.

Напоминаем, что для участия в акции «Туристический кешбэк» необходимо быть владельцем карты «Мир»

Если у вас нет карты «Мир», то оформить можно легко в Банке «Приморье», дополнительно получив привилегии от одной из действующих систем лояльности от Банка (возвращая дополнительно кешбэк до 7% или накапливая мили по программе «Аэрофлот бонус»)

- зарегистрировать карты в программе лояльности на сайте https://www.privetmir.ru

- выбрать услуги партнеров программы на сайте www.мирпутешествий.рф

- оплатить картой Мир от Банка «Приморье»

- кешбэк вернется на карту в срок до 5 рабочих дней с момента поступления информации о платеже Оператору акции.

Обращаем ваше внимание, что детский кешбэк 50% на летний отдых в лагерях действует по-прежнему до 31 августа 2022 года.