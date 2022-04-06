В России стартовала программа «Туристического кешбэк» для детей – возврат 50% от стоимости путевки

Оплачивайте поездки в детские оздоровительные лагеря картой "МИР" и получайте кешбэк до 50%*

Купить путевку в детский лагерь и получить кешбэк можно с 31 марта по 31 августа включительно.

Отправить ребенка на отдых в лагерь можно в период с 1 мая и до окончания летнего сезона 2022.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Выберете для ребенка любую смену для отдыха. Список детских лагерей-партнеров программы размещен на сайте www.мирпутешествий.рф

2. Важным условием участия - быть держателем карты «Мир»

Если у вас нет карты «Мир», оформить можно легко в Банке «Приморье», дополнительно получив привилегии одной из действующих систем лояльности от Банка (возвращая дополнительно кешбэк до 7%, либо накапливая мили по программе Аэрофлот бонус).3. Зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности платежной системы «Мир».4. Оплатить путевку в лагерь, согласно условиям программы.

* Cash-back составляет 50% от стоимости путевки, но не более 20 000 рублей.

После покупки кешбэк возвращается на карту, с которой была сделана покупка, в течение 5 рабочих дней.

Кешбэк можно получать с каждой купленной путевки в лагерь, их количество пока не ограничено.