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В России стартовала программа «Туристического кешбэк» для детей – возврат 50% от стоимости путевки

Оплачивайте поездки в детские оздоровительные лагеря картой "МИР" и получайте кешбэк до 50%*

Купить путевку в детский лагерь и получить кешбэк можно с 31 марта по 31 августа включительно.
Отправить ребенка на отдых в лагерь можно в период с 1 мая и до окончания летнего сезона 2022.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Выберете для ребенка любую смену для отдыха. Список детских лагерей-партнеров программы размещен на сайте www.мирпутешествий.рф
2. Важным условием участия -  быть держателем карты «Мир»

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Если у вас нет карты «Мир», оформить можно легко  в Банке «Приморье», дополнительно получив привилегии  одной из действующих систем лояльности  от Банка (возвращая дополнительно кешбэк до 7%, либо накапливая мили по программе Аэрофлот бонус).
3. Зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности платежной системы «Мир».
4. Оплатить путевку в лагерь, согласно условиям программы.

* Cash-back составляет 50% от стоимости путевки, но не более 20 000 рублей.
  После покупки кешбэк  возвращается на карту, с которой была сделана покупка, в течение 5 рабочих дней.
  Кешбэк  можно получать с каждой купленной путевки в лагерь, их количество пока не ограничено.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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