Иркутский бизнес может получить льготные кредиты под 10% годовых

Их предоставят на инвестпроекты в сфере промышленности и производства. Цель льготной программы – стимулировать расширение промышленных предприятий.

Корпорация развития Иркутской области запустила программу финансирования инвестиционных проектов, в рамках которой промышленные предприятия смогут получить займы по ставке не более 10 % годовых на строительно-монтажные работы. Обязательным условием является участие предприятия в программах Фонда развития промышленности. На эти цели в бюджете корпорации заложено 200 млн рублей.

Минимальный размер составляет 10 млн рублей. Обратиться в КРИО за поддержкой могут все предприятия, которые взяли займы в Фонде развития промышленности Иркутской области на расширение и модернизацию производства. Также есть вариант одновременно обратиться в обе организации.

О введении данной меры поддержки, которая распространяется, в том числе, на предприятия малого и среднего бизнеса, ранее заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, в сегодняшней ситуации поддержка промышленных предприятий является одной из важнейших задач.

– На федеральном уровне для стабилизации экономики принимаются комплексные меры, направленные на снижение налоговой нагрузки на бизнес, сохранение рабочих мест, снятие административных барьеров. У нас в регионе также идет работа, нацеленная на выстраивание новых производственных коопераций, переориентацию производимой продукции на другие рынки сбыта, развитие импортозамещающих производств, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Как отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников, цель новой кредитной программы – стимулировать расширение промышленных предприятий.

– Важно, чтобы они строили новые помещения, создавали рабочие места, реализовывали свои перспективные идеи и проекты, выходили на новые рынки сбыта, – пояснил Руслан Ситников.