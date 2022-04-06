Кобзев: Проблема экспортных поставок угля из Приангарья будет решаться в «ручном режиме»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что проблема отправки угля на экспорт из Тулуна и Черемхово оказалась сложной и многоступенчатой.

– Но решать ее надо было – остановка деятельности крупных градообразующих предприятий в моногородах могла поставить под угрозу жизнедеятельность самих городов, – отметил он.

По его словам, системное снижение объемов перевозки ведет не только к увеличению себестоимости продукции, но и сокращению персонала, уменьшению налогов и взносов. После проведения переговоров в Москве с помощником Президента РФ Игорем Левитиным, первым зампредом Правительства РФ Андреем Белоусовым, участия в комиссии Госсовета по энергетике и Антикризисном штабе под руководством С. С. Собянина, – дело сдвинулось.

– Мы провели уже два совещания с РЖД, в том числе – с участием генерального директора – председателя правления ОАО «Российские железные дороги» О.В. Белозерова. Главный итог – достигнуты договоренности о согласовании отправки угольной продукции на апрель более 300 тысяч тонн угля. Да, это не полный объем, но и не ноль, – сообщил Игорь Кобзев. – Договорились, что пока ситуация не нормализуется, будем вместе с железнодорожниками в «ручном режиме» согласовывать объемы по перевозке угля в экспортном направлении и корректировать ежемесячно.

Хотя санкции не ограничивают экспорт российского угля, правительство РФ начало мониторинг положения дел у компаний, сообщает "Коммерсант". Они должны ежедневно предоставлять данные о работе и проблемах, с которыми сталкиваются. Тем временем Польша уже предлагает ввести эмбарго на импорт угля из России. Неопределенность ситуации вынуждает компании и правительства Европы и Азии просчитывать варианты обрушения российских поставок. По мнению аналитиков, это чревато взлетом цен на уголь, который с начала года уже подорожал в Европе вдвое.