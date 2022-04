Новости Опубликован рейтинг высокооплачиваемых профессий в IT Сервис Работа.ру изучил, как меняется спрос на сотрудников в IT-сфере и число соискателей, а также составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в IT-сфере. По итогам марта 2022 года компании опубликовали на 24% вакансий в сфере IT больше, чем в марте 2021 года, резюме в отрасли стало на 8% больше. Интерес к работе в IT обусловлен тем, что сфера информационных технологий не первый год остается самой высокооплачиваемой в России. В этом году на популярность IT-специальностей также влияет расширение мер поддержки для компаний отрасли и их сотрудников. Зарплаты в IT различаются в зависимости от конкретной специальности. Работа.ру проанализировала 45 профессий в отрасли IT, интернета и телекома и составила рейтинг самых высокооплачиваемых IT-специальностей. В среднем 230 000 рублей предлагают работодатели по всей России Data-инженерам. Такие специалисты должны разбираться в принципах формирования баз данных и уметь их создавать. На среднюю зарплату 218 000 могут претендовать руководители команды разработки, которые отлично разбираются в программных продуктах и постоянно учатся новому, умеют организовать работу подчиненных — штатных программистов и фрилансеров — и презентовать готовый продукт. Руководитель группы тестирования в среднем в России может получать 210 000 рублей. Это специалисты, которые отвечают за финальное качество любого IT-продукта. Они со своей командой выявляет баги в системе и устраняют их. Средняя зарплата 183 000 рублей доступна техническим директорам. Эти руководители контролируют качество проектных решений, консультируют команду и управляют работой персонала. Директора отвечают за создание IT-проекта. 173 000 рублей в среднем предлагают Data scientist специалистам по России. Они должны знать, как нужно искать, обрабатывать и анализировать информацию при помощи баз данных. От них зависит, как будут отображаться динамически меняющиеся показатели статистики. Такие специалисты работают в компаниях, которые оперируют большими объемами данных. info4

