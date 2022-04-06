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ЕС предложил запретить импорт российского угля. Что это значит?

ЕС предложил ввести запрет на импорт российского угля. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, запрет затронет импорт угля на сумму 4 млрд евро. Согласно неназванным источникам, план предусматривает трехмесячный переходный период до запрета на новые контракты. Мнения о влиянии на рынок этого решения расходятся.

По мнению аналитиков компании «Атон», европейский рынок важен для российских производителей угля – на него приходится 50,4 млн тонн экспортных объемов, которые выросли на 10,3% в 2021 году.

– Тем не менее последствия для публичных производителей угля не должны оказаться критичными (если запрет распространится и на коксующийся уголь, а не только на энергетический) — на европейские поставки пришлось 10% продажи концентрата «Распадской» в 2021 году и менее 20% выручки добывающего сегмента «Мечела». Мы считаем, что эти объемы могут быть перенаправлены на другие рынки, – отмечают аналитики.

Российские компании будут пытаться перенаправить потоки в Азию, но возможности этого направления ограничены. Китай, например, сам добывает много угля. Единственным активно растущим рынком остается Индия, отмечает «Коммерсант».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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