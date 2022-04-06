В России серьезно упрощается процедура получения документов для строительства

Продолжается внедрение антикризисных мер в сфере недвижимости. Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2022 года № 575 продляются сроки действия разрешений на строительство и упрощается процедура получения новых документов:

разрешения на строительство;

документов по планировке территории;

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Если говорить конкретнее, то по новым правилам разрешение на строительство, действие которого заканчивается в период с 15.04.2022 г. до 01.08.2022 г., автоматически продляется еще на 1 год.

Кроме того, информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, также сохраняет актуальность дополнительно еще в течении года (такая информация нужна для получения нового разрешения на строительство).

С 15.04.2022 г. до 01.01.2023 г. вводится упрощенная процедура получения документов:

- для получения документации по планировке территории не требуется оформлять решение о подготовке такой документации, кроме того, установлены конкретные достаточно короткие сроки для органов власти и местного самоуправления (10 рабочих дней для согласования такой документации, 15 рабочих дней для проверки на соответствие документам территориального планирования, программам комплексного развития и т.д.).

- для получения разрешения на строительство не нужно представлять копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

- для получения разрешения на ввод в эксплуатацию не требуются градостроительный план земельного участка, акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства на основании договора строительного подряда), акт, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта проектной документации, документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности.

Указанные изменения носят социальную направленность и должны значительно упростить процедуры в сфере строительства и снять административные барьеры.

Еще раз обращаем ваше внимание на временный характер указанных мер – в течение 2022 года, поэтому тем, кто желает воспользоваться упрощенным порядком, рекомендуем не откладывать вопрос в «долгий ящик».