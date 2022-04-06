В Черемхово отремонтируют дорогу за 20 млн рублей

В Черемхово Иркутской области отремонтируют участок автомобильной дороги протяженностью 880 метров по Луговой улице, сообщает RosTender.info.

Согласно проектной документации, работы пройдут от улицы Петра Старостина до проезда Краснопеева. Ремонт начнется в начале августа и завершится под конец августа этого года.

Подрядчик определится по итогам электронного аукциона. Заказчиком выступает отдел капитального строительства администрации города. Заявки на участие принимают до 15 апреля. Начальная цена муниципального контракта – 20 млн рублей за счет средств бюджета Иркутской области.