Умер Владимир Жириновкий

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на своей странице в Telegram.

«Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», – написал он.

Подтверждает информацию и партия ЛДПР. «Он создал первую в СССР оппозиционную партию – ЛДПР, которая стала его детищем и главным достижением. <…> Но сегодня его не стало, и сегодня мы будем скорбеть…», – сообщается в некрологе на сайте организации.

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Активную политическую деятельность начал в 80-х годах прошлого века. Впервые стал руководить партией ЛДПР в 1990-х годах. Участвовал во всех президентских кампаниях в России, кроме выборов в 2004 году.