Подрядчику дали 15 дней на устранение нарушений в школе в Большом Голоустном

КУМИ Иркутского района направил претензии в адрес подрядной организации, которая строила школу в поселке Большое Голоустное. Кроме того, отведен 15-дневный срок на устранение нарушений, сообщает пресс-служба администрации территории.

«По всем замечаниям, сделанным надзорными органами по итогам проверок в школе-детсаду поселка Большое Голоустное, уже проводится работа. Все нарушения, связанные с пожарной безопасностью, устранимы», – говорится в сообщении.

На время устранения замечаний, проведение которых требует отсутствия школьников в здании, дети будут переведены на дистанционное обучение. На сегодняшний день в школе занимаются 69 учеников.

Напомним, ранее региональное управление СКР выяснило, что новая школа в поселке, построенная за 318 млн рублей вместо сгоревшей, была введена в эксплуатация без соответствующего разрешения. Кроме того, были выявлены нарушения пожбезопасности, представляющие опасность для жизни учеников и работников школы. Использовать объект запретили, возбуждено уголовное дело.