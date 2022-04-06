Передвижную ярмарку с товарами региональных производителей запустили в Иркутске

Передвижная ярмарка начала работу в городе Иркутске на улице Байкальской, здесь представят товар региональных производителей России, сообщает пресс-служба мэрии.

«Жители Иркутска смогут приобрести костромской лен, оренбургские платки и палантины, чебоксарский трикотаж. Уже через неделю на прилавках появится чувашская валяная обувь, специи от российских и белорусских производителей и другие товары», – говорится в сообщении.

Торговля отечественными товарами будет вестись по очереди в разных округах города по семи адресам: мкр. Первомайский (в районе дома № 52); ул. Розы Люксембург (в районе здания № 215 «в»); ул. Новаторов (в районе здания № 16/8); бул. Рябикова (в районе дома № 4); ул. Байкальская (в районе дома № 202/6); ул. Сибирских Партизан (в районе здания №1); ул. Байкальская (в районе дома № 203). Время работы ярмарки по каждому из них составит 10 дней.

Также с 1 мая по 10 июля во всех округах города запланировано проведение ярмарок по продаже рассады, саженцев и семян. На сегодня на территории Иркутска работают 65 постоянно действующих ярмарок и одна ярмарочная площадка выходного дня на улице Рабочего Штаба.