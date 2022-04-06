Иркутянин оплатил 756 тыс. руб. долга по алиментам, чтобы «спасти» Mercrdes-Maybach

Житель города Иркутска оплатил 756 тыс. рублей долга по алиментам после ареста автомобиля Mercrdes-Maybach, чтобы не лишиться транспорта, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Установлено, что мужчина не платил деньги бывшей супруге на содержание дочери и накопил долг. Чтобы побудить иркутянина перечислить средства, на автомобиль марки Mercedes-Benz S500 4Matic Maybach 2016 года выпуска был наложен арест. Если бы деньги не были возвращены, транспорт продали бы на торгах.

«Поскольку неплательщик не пожелал становиться пешеходом, алименты были оплачены им в полном объеме. Гражданин обязался впредь исполнять свои отцовские обязанности своевременно», – рассказали в пресс-службе.