Отмена масочного режима в Иркутской области преждевременна – глава Роспотребнадзора

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Савиных заявил, что предложение отменить масочный режим в Приангарье является преждевременным.

«Несмотря на значительное снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране в целом и в нашем регионе, эпидемиологическая ситуация остается нестабильной и напряженной. Отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации в странах Европы и юго-Восточной Азии, в том числе в Китае», – рассказал Савиных.

Он отметил, что особенностью новой коронавирусной инфекцией является изменчивость ее штаммов. В Иркутской области сохраняется высокий уровень недельной заболеваемости данной инфекцией, который в разы выше аналогичного периода прошлого года и выше средней заболеваемости по стране. Также продолжают регистрироваться случаи заболевания с тяжелым клиническим проявлением, в том числе среди лиц старшего поколения. Регистрируются и летальные случаи.

«Вместе с тем, снизились темпы вакцинации, иммунитет к коронавирусной инфекции не стойкий. Тестирование населения на коронавирус также находится на низком уровне, что не позволяет говорить о благополучии. Таким образом, отмена масочного режима преждевременна и может привести к резкому ухудшению эпидемиологической ситуации в области», – заявил он.

Напомним, ранее председатель комитета по здравоохранению Заксобрания Иркутской области Александр Гаськов предложил отменить масочный режим из-за улучшения ситуации с коронавирусом.