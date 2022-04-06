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Иркутский фармзавод планирует выпустить новый препарат от коронавируса этой весной

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Иркутский фармацевтический завод «Фармасинтез» приступит к выпуску нового препарата от коронавируса «Ковипир», предполагается, что уже этой весной он будет доступен россиянам, сообщает ТАСС.

«"Ковипир" будет производиться на заводе "Фармасинтез" в Иркутске. Ввод в гражданский оборот планируется в мае» – говорится в сообщении.

Согласно данным в государственном реестре лекарственных средств, Минздрав РФ зарегистрировал «Ковипир» 4 апреля, удостоверение будет действовать до 1 января 2023 года. В инструкции к лекарству говорится, что оно предназначено для лечения новой коронавирусной инфекции легкого или среднетяжелого течения у взрослых.

Принимать препарат в настоящее время нельзя беременным и кормящим женщинам, а также лицам, младше 18 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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