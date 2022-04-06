США ввели еще один пакет санкций, который коснулись Сбера и Альфа-Банка. Что это значит?

США ввели ещё один пакет санкций — с полным запретом инвестиций в Россию. Ограничения также коснулись Сбера и Альфа-Банка. Что изменилось?

– В общем ничего. Против России уже ввели 8257 санкций. Раньше мы этого опасались, а сейчас — работаем как обычно, – отвечают в Альфа-Банке. – Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложения и интернет-банк работают быстро и надёжно.

Сервисы для юридических лиц также работают в обычном режиме. Единственное исключение – банк временно приостанавливает расчёты с контрагентами из США.