ВТБ финансирует строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге на сумму более 10 млрд рублей

ВТБ открыл кредитную линию холдингу Setl Group на сумму свыше 10 млрд рублей до 30 июня 2026 года. Средства будут направлены на финансирование строительства первой очереди жилого комплекса Pulse Premier в Санкт-Петербурге.

Новый жилой комплекс возводится между Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом и будет реализован в четыре очереди. В комплексе будут построены школа, три детских сада и поликлиника, благоустроена территория, появятся детские и спортивные площадки. Квартиры будут передаваться покупателям с полной чистовой отделкой.

В настоящее время Setl Group ведет строительство первой очереди проекта, в состав которой входит один дом с секциями от 13 до 19 этажей. Площадь квартир в нем составит около 60 тыс. кв. м. В первой очереди также предусмотрено строительство наземного трехэтажного паркинга с коммерческими помещениями. Объект планируют ввести в эксплуатацию во 2 квартале 2024 года.

«Для банка ВТБ поддержка проектов жилищного строительства является стратегически важным направлением. Setl Group — наш многолетний партнер с большим портфелем успешно реализованных и востребованных проектов. У нас уже есть опыт совместной работы с холдингом по схеме эскроу-счетов в Калининграде и Калининградской области. В Санкт-Петербурге мы заключили первый такой договор, который стал крупнейшей сделкой за годы нашего сотрудничества», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.