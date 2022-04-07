5 вопросов о Дальневосточной ипотеке

Несмотря на повышение ключевой ставки Центробанком, Дальневосточную ипотеку, как и прежде, можно оформить по ставке 2%. О том, кому доступна льготная программа, в ответах Примсоцбанка.

1. Кто может рассчитывать на Дальневосточную ипотеку?

Оформить «Дальневосточную ипотеку» могут молодые семьи, в которых оба супруга не достигли возраста 36 лет, либо одинокие граждане, не достигшие возраста 36 лет и имеющие ребенка. Воспользоваться программой вправе и граждане, имеющие «дальневосточный гектар», а также переехавшие в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Отметим, воспользоваться дальневосточной ипотекой можно только один раз в жизни.

2. Какое жильё можно приобрести в рамках программы?

Получить льготный кредит в сельской местности, поселке городского типа и 34 моногородах ДФО (Арсеньев, Дальнегорск, Кавалерово и др.) можно на покупку жилья (квартиры и дома) в новостройке и на вторичном рынке. В городе — только в новостройке (квартира может быть в строящемся доме или уже сданном, также это может быть жилое помещение в таунхаусе). Несомненный плюс: недвижимость в собственности – не помеха для оформления Дальневосточной ипотеки.



- Дальневосточная ипотека и так была достаточно популярна, а после введения опции «Моногород» стала особенно актуальна для жителей небольших городов. Строительство в таких почти не ведётся, а жилье на вторичном рынке востребовано. Как показывает практика, молодые люди в таких городах, поселках и селах в основном приобретают квартиры за два-три миллиона рублей. Таким образом, при средней сумме кредита 2,5 миллиона рублей на 20 лет, платеж составит около 12500 рублей в месяц, - поделилась Татьяна Полубинская, начальник дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Арсеньеве.

3. В каких регионах можно оформить Дальневосточную ипотеку?

Программа ориентирована, в первую очередь, на приобретение жилья на первичном рынке на территории округа. В моногородах программа позволяет приобрести недвижимость на вторичном рынке. Действие программы распространяется на все субъекты в ДФО. Так, для Примсоцбанка – это Камчатский, Приморский, Хабаровский край, а также Амурская область.

4. На каких условиях клиенты Примсоцбанка могут оформить Дальневосточную ипотеку?

Сегодня ставка по Дальневосточной ипотеке в Примсоцбанке составляет - 2%. Сумма кредита: от 500 тысяч до 6 миллионов рублей. Срок кредитования: от 3 до 20 лет. Первоначальный взнос – от 20%. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

5. Можно ли рефинансировать действующую ипотеку на дальневосточную ипотеку?

Программа не предусматривает предоставление кредитов на погашение действующей ипотеки (рефинансирование), даже если жилье было приобретено на Дальнем Востоке, а сам заемщик подходит под требования программы.



Остались вопросы? Вы можете задать их специалистам в офисах Примсоцбанка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.