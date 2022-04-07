Россельхозбанк вступил в Ассоциацию больших данных

Россельхозбанк присоединился к Ассоциации больших данных (АБД). Организации будут совместно формировать политику обращения с Big Data (большими данными), работать над повышением технической и операционной эффективности взаимодействия участников отрасли, а также развивать Кодекс этики использования данных для защиты интересов пользователей. Россельхозбанк намерен проявлять активность в действующих проектах АБД, участвовать в разработке новых и продвигать собственные инициативы. Применение больших данных направлено в том числе на достижение новых уровней качества производства товаров в АПК и увеличение показателей по наиболее актуальным направлениям.

Присоединение банка, являющегося ключевым участником государственной программы развития агропромышленного комплекса России, - важная веха в истории АБД. Сельское хозяйство признано во всем мире наиболее перспективной отраслью для Big Data. В агропромышленном комплексе растет потребность применения современных технологий, в том числе систем сбора, хранения и обработки данных. На их основе стало возможным автоматизировать большинство сельскохозяйственных процессов за счет создания модели всего цикла производства, включая планирование графика работ, расчет будущей урожайности, себестоимости производства и прибыли. Сотрудничество АБД и Россельхозбанка поможет еще шире посмотреть на возможности применения технологий больших данных в сельском хозяйстве.

Россельхозбанк выступает драйвером внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе России. Эксперты банка обладают обширной экспертизой и уникальным опытом применения больших данных в проектах АПК самого разного масштаба, в том числе и в формате отдельных хозяйств. Россельхозбанк делает высокие технологии доступнее даже для индивидуальных фермеров, открывая им доступ к современным сервисам на площадке Свое Фермерство. Взаимодействие Россельхозбанка с АБД поможет сделать эту работу еще более эффективной.

Основываясь на стратегии развития рынка Big Data, АБД реализует мероприятия по ряду направлений, среди которых повышение доступности данных, исследования в интересах развития рынка (R&D) и масштабирование решений. В частности, АБД находится во взаимодействии с представителями законодательной власти и дает экспертную оценку по поправкам в отраслевом законодательстве, а также проводит информационную кампанию по просвещению граждан в сфере данных.