Международная научная российско-монгольская конференция пройдет в Иркутской области

На ней обсудят взаимоотношения России и Монголии, результаты и перспективы научного сотрудничества.

– Монголия – давний стратегический партнер Приангарья. Мы уделяем большое внимание развитию и укреплению торгово-экономических связей и добрососедских отношений с Республикой, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на открытии конференции.

В прошедшем году товарооборот региона с республикой составил 85 млн долларов. На постоянной основе проходит взаимный обмен студентами и учеными. На базе ИГУ открыт Российско-Монгольский ресурсный центр.

– Сейчас наши взаимоотношения выходят на новый уровень стратегического партнерства. Иркутская область является главным связующим звеном в наших торгово-экономических отношениях. В общей структуре товарооборота 60% приходится на Иркутскую область. Кроме того, многие граждане Монголии окончили вузы Иркутска и сейчас успешно трудятся в разных уголках страны, – сказал генеральный консул Монголии в Иркутске Господин Жигмэд Энхжаргал.

По словам губернатора Приангарья, в первую очередь, между регионом и республикой актуально энергетическое сотрудничество: возможно создание перерабатывающих производств, инфраструктуры.