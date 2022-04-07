Дефолт или не дефолт? Россия впервые заплатила держателям евробондов не в валюте, а в рублях

В валютном эквиваленте это $649,2 млн. Минфин перечислил денежные средства по официальному курсу ЦБ на 4 апреля.

Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» перед иностранными держателями на $649,2 млн из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, сообщает ТАСС.

Минфин сообщил, что иностранный банк-агент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов России со сроком погашения в этом году выпуска «Россия-2022» и на выплату купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов России выпуска со сроком погашения в 2042 году выпуска «Россия-2042» в общей сумме $649,2 млн сроком 4 апреля, которые были направлены в соответствии с эмиссионной документацией указанных облигаций 30 марта и 31 марта соответственно.

Минфин подчеркивает, что обязательства по облигациям "Россия-2042" и "Россия-2022" исполнены в полном объеме. При этом выплаты, причитающиеся держателям из недружественные стран, подлежат зачислению на счета типа "С". Восстановление доступа Российской Федерации к валютным счетам создаст предпосылки для принятия финансовыми властями России решений, которые допускают конвертацию инвесторами средств в рублях с этих счетов в иностранную валюту по курсу на даты выплат, которые предусмотрены эмиссионной документацией по облигациям, отмечают в министерстве.