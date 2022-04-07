Плюсы и минусы инвестиций в юань

Экономист Потавин напомнил об ограничениях Банка Китая.

«Юань – валюта не очень привычная для простых россиян. Лишь малое количество банков могут принять ее на обмен или открывают депозиты. Без проблем купить юань, чтобы потом просто держать его в расчете на рост, можно через брокера на Московской бирже. Там юани торгуются лотами по 1000 единиц, то есть по текущему курсу 1000 юаней стоят около 13 300 рублей плюс комиссия брокера», – предупредил в беседе с агентством «Прайм» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Покупать юани на бирже более выгодно, так как из-за слабого распространения китайской валюты в России банковский курс обычно на 10-20% выше биржевого. Наличные юани можно разместить на банковских депозитных вкладах. Правда, в Москве таких банков всего десяток, а ставки по вкладам в юанях не превышают 2-3%.

Инвесторы могут хранить юани прямо на брокерском счёте, но, чтобы снять их, нужно заказать наличные заранее. Выгодно даже просто держать деньги в юане – курс китайской валюты за последние годы активно рос по отношению к рублю: в 2014 году курс CNY/RUB составлял 5,6 рублей, в 2017 г. – 9,0 рублей, а сейчас – 13,3 рублей.

Надо понимать, что юань не является свободно конвертируемой валютой, т.к. в Китае действуют ограничения на валютные операции, включая обмен и вывод валюты за рубеж.