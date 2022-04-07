В Бодайбо скорость мобильного интернета МТС выросла втрое

Компания втрое увеличила скорости мобильного интернета на территории всего города Бодайбо. Это стало возможным после запуска новых базовых станций формата 4G, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Теперь более двенадцати тысяч местных жителей могут пользоваться максимально скоростным мобильным интернетом «четвертого поколения». Скорость стала выше в помещениях образовательных учреждений, магазинов, Центральной районной больнице и поликлинике, а также в торговых центрах, Краеведческом музее и Парке культуры и отдыха.

Новых скоростей мобильного интернета МТС достаточно для обмена видео в мессенджерах, «тяжёлым» контентом, «стрима» в социальных сетях, просмотра кино, сериалов и вебинаров, удалённой работы – в общем всего того, что требует высоких скоростей мобильной передачи данных, в том числе в вечерние часы, когда нагрузка на сеть максимальна.

Скоростной мобильный интернет МТС доступен не только в городе Бодайбо, но и на всех пяти месторождениях района – ГОК Вернинский, Кропоткин, Высочайший, Угахан и Западный, причём на последних трёх МТС – единственный оператор сотовой связи.

«Мы понимаем значимость и необходимость качественного мобильного интернета для жителей города, поэтому мы втрое увеличили скорость за счет установки нового оборудования, обеспечивающее максимальные скорости интернета. В условиях, когда число устройств в сети неизменно увеличивается, а на одного человека часто приходится несколько гаджетов: смартфон, планшет, ноутбук, – потребление интернет-трафика с каждым годом увеличивается в разы. Уверен, бодайбинцы оценят качество сети, а также возможность сократить расходы на сервисы связи с нашими пакетными предложениями. Они включают в себя голосовую и мобильную связь, а также спутниковое ТВ и онлайн-кинотеатр KION с эксклюзивным контентом и новинкам кинематографа», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.