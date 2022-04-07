Проезд закроют с 1 мая через путепровод на станции Батарейная в Иркутске

Подрядная организация приступит к капитальному ремонту мостового сооружения, рассказали SIA.RU в мэрии.

Общественный транспорт перенаправят с Объездной дороги на Московский тракт, а затем на улицу 2-я Батарейная. Конечный остановочный пункт обустроят рядом с пешеходным виадуком через ж/д пути станции Батарейная.

Для обеспечения подъезда к жилым домам объезд организуют по дороге на садоводства «Ангара-3» и «Нептун» и по улице Набережная. Далее водители поедут в следующем направлении: улица Берег Ангары – улица Курганская – улица Трактовая – улица Новаторов – улица Мира – улица Трактовая.

Путепровод на Батарейной капитально отремонтируют в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт займет больше года, подрядчик должен завершить его в июне 2023 года.