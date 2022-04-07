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223 человека заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 288 687.

  • Госпитализировано 626 (-22)
  • Выздоровело 281 507 (+359)
  • Умерло 8 485 (+7)
  • Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 659 (+1)

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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