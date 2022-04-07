В нейтральных и поддержавших Россию странах живут две трети мира – Economist

Поддерживают политику России 28 стран, в которых проживает в общей совокупности треть мирового населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежное издание The Economist .

В числе таких государств – Китай, Сирия, Пакистан, Эритрея и Эфиопия. Еще 32 государства, на чью долю также приходится до трети населения Земли, придерживаются нейтрального статуса. В их числе – Индия, Бразилия и Бангладеш.

В категорию «прозападные» попала 131 страна, где в общем количестве проживают всего лишь 36 процентов населения мира.

«Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил здорово искажают Китай и Индия – на них приходится до трети мирового населения. Китайское правительство – пророссийское – избегает прямо осуждать действия Путина и едва ли поддержит Запад. А правительство Индии, – мы отнесли его к нейтральным, – укрепило взаимодействие с правительством России, особенно за счет снижения цен на нефть», – констатировали авторы статьи, признав в итоге, что далеко не все мировое сообщество считает Россию изгоем.