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Запад может объявить дефолт России через месяц – эксперт

Хоть Минфин и будет стараться исправно платить по госдолгу в рублях, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Дорофеев.

Минфин России 4 апреля должен был выплатить купон и погасить суверенные еврооблигации выпуска «Россия-2022», а также выплатить купон по евробондам «Россия-2042». В среду Минфин сообщил, что впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями (на 649,2 миллиона долларов) из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте.

«Несмотря на выплату в рублях, <...> данное событие будет признано техническим дефолтом, и уже менее чем через месяц, вероятно, будет объявлено о полноценном дефолте суверенного долга России», – говорит Дорофеев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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