Нефтяное эмбарго не вошло в новый пакет санкций против России

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Нефтяное эмбарго не входит в нынешний пакет санкций, но министры рассмотрят его в понедельник», – передает РИА Новости слова Борреля. Комментируя тот факт, что послы ЕС не смогли согласовать пятый пакет санкций против России в среду, он выразил надежду, что этот блок ограничений удастся принять «сегодня, в крайнем случае – завтра».

«Я ожидаю, пятый пакет санкций будет одобрен окончательно сначала постпредами, а затем советом глав МИД <...>, – сообщил он. – Сейчас обсуждают список лиц для черного списка, сектора экономики для введения рестрикций. Они могут быть приняты уже сегодня или завтра».