Доллар опустился ниже 75. Что дальше?

Доллар на торгах в четверг опускался до 75 рублей, это ниже, чем до начала объявления специальной операции на Украине. Рубль укрепляется на фоне введения валютных ограничений, а также снижении импорта.

Ранее эксперты подчеркивали, что сейчас на рынке продавцов валюты гораздо больше, чем покупателей. При таких условиях, считают они, доллар может стоить и 50 рублей. Но Центробанк не должен допустить этого, иначе рублевые доходы бюджета пострадают.

По мнению экспертов БКС, более обоснован на ближайшие полгода коридор 85-95 рублей за 1 доллар.