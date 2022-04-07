Банк «Открытие» запустил обновленную линейку инвестиционных и страховых продуктов

Банк «Открытие» снова предлагает розничным клиентам возможность портфельного размещения сбережений, сообщили SIA.RU в банке.

Для получения инвестиционного дохода вновь доступны паевые инвестиционные фонды (ПИФ), индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), а также новый продукт инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

Банк «Открытие» предлагает своим клиентам сразу три вида открытых ПИФов УК «Открытие» («Открытие Инвестиции») на российские ценные бумаги – акции, облигации или их сбалансирование сочетание. Эти паевые фонды можно также приобрести в рамках одноименных стратегий ИИС (ИИС Акции, ИИС Сбалансированный, ИИС Облигации) и получить дополнительное преимущество в виде налогового вычета от государства.

Также клиенты банка могут приобрести новый ИСЖ «Базис–гарант» с фиксированным доходом от страховой компании «Росгосстрах Жизнь». Продукт включает опцию защиты (возврата) капитала даже при падении фондового рынка, а страховая оболочка в случае непредвиденных обстоятельств позволит финансово поддержать близких клиента.

Для защиты капитала банк «Открытие» в партнерстве со страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» предлагает своим клиентам новый продукт накопительного страхования жизни (НСЖ) – «Финансовый резерв». Продукт позволяет самостоятельно подобрать и подключить дополнительные пакеты для максимизации защиты при несчастном случае, потере трудоспособности или диагностировании критических заболеваний.

Для управления ликвидной частью капитала «Открытие» традиционно предлагает вклады и накопительные счета. Более подробно ознакомиться с условиями этих продуктов можно на сайте банка в разделе «Тарифы и документы».

Таким образом, в линейке «Открытия» теперь присутствуют все необходимые компоненты комплексного финансового продукта для защиты и преумножения доходности сбережений клиентов. В течение апреля банк планирует запустить и предложить клиентам еще несколько новых инвестиционных продуктов.