«Сибирь – это ворота на Восток» – Михаил Хардиков, En+ Group, о переориентации российской экономики

Российской экономике предстоит переориентироваться на Восток, уверен глава энергетического дивизиона En+ Group Михаил Хардиков. По его словам, переориентация должна происходить через Сибирь, которая обладает огромным потенциалом для развития. «Сибирь – это, по сути, ворота на Восток", – заявил он в ходе конференции "Российская энергетика. Перезагрузка", организованной газетой "Ведомости", передает "Прайм".

– Чем нужно заняться на государственном уровне, это развитием инфраструктуры, потому что мы помним кризисы предыдущих лет. Тот же самый Китай, он всегда вкладывал в инфраструктуру, всегда говорил, что кризис в экономике рано или поздно закончится, она пойдёт в рост, но если инфраструктура к этому не готова, экономика столкнётся с тем, что будет барьер, – отметил он.

В частности он отметил важность расширения Восточного полигона.

– Мы сейчас четко должны понять, что делать с транспортом, понимаем, что есть Восточный полигон, всецело его поддерживаем. Узкие места нужно расшивать. Одно из таких узких мест… проходящая через Братскую ГЭС железная дорога. Она у нас не осилит такой объём груза, который мы собираемся переориентировать на Восток, – добавил он.

Он также подчеркнул, что En+ Group пока в полном объёме сохраняет планы строительства четырех ГЭС в Сибири. Цикл строительства не изменится с учетом того, что основное оборудование для этого – российское, он составит 8-10 лет.