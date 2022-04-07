Региональное управление Роспотребнадзора со ссылкой на профессора, заведующую отделом научного и учебно-методического обеспечения ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибирии и Дальнего Востока» Маргариту Чеснокову сообщило, что в настоящее время коллективный иммунитет к коронавирусу в Иркутской области составляет не более 50%.

«Сейчас наш коллективный иммунитет не более 50%, а этого не достаточно для сдерживания инфекции на низком уровне, который мы сейчас пытаемся достигнуть», – говорится в сообщении.

Поданным Роспотребнадзора, в настоящее время эпидемиологическая ситуация остается напряженной, ежесуточно регистрируются от 200 до 300 новых случаев инфицирования, еженедельный показатель заболеваемости и коэффициент летальности превышает среднероссийский уровень.

«Поэтому нужно продолжать носить маски всем работающим, особенно в медицинских и образовательных организациях; использовать маски в транспорте и других общественных местах для защиты не только себя, но и окружающих нас лиц; по возможности соблюдать дистанцию; соблюдать гигиенические навыки (мытье рук с мылом, обработка их аптисептиком), и что особенно, важно, вакцинироваться для достижения не менее 80 % коллективного иммунитета», – рассказала Маргарита Чеснокова.