Регоператор в Иркутске освободил семьи погибших на Украине военных от платы за вывоз ТКО

Региональный оператор по обращению с ТКО в Иркутске РТ-НЭО освободил семьи погибших во время спецоперации на Украине военных от платы за вывоз мусора, сообщается в соцсетях организации.

«Адреса, где были прописаны или проживали погибшие военнослужащие, будут освобождены от оплаты услуги по обращению с ТКО в Зоне 2 “Юг” Иркутской области с 1 февраля 2022 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, задолженность и пени при их наличии будут списаны, а новые начисления проводиться не будут. Оператор призвал и остальные коммунальные службы Иркутской области оказать поддержку семьям погибших военнослужащих.