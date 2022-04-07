Новости

Регоператор в Иркутске освободил семьи погибших на Украине военных от платы за вывоз ТКО

Региональный оператор по обращению с ТКО в Иркутске РТ-НЭО освободил семьи погибших во время спецоперации на Украине военных от платы за вывоз мусора, сообщается в соцсетях организации.

«Адреса, где были прописаны или проживали погибшие военнослужащие, будут освобождены от оплаты услуги по обращению с ТКО в Зоне 2 “Юг” Иркутской области с 1 февраля 2022 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, задолженность и пени при их наличии будут списаны, а новые начисления проводиться не будут. Оператор призвал и остальные коммунальные службы Иркутской области оказать поддержку семьям погибших военнослужащих.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
«Сибирь – это ворота на Восток» – Михаил Хардиков, En+ Group, о переориентации российской экономики
Это еще не падение. Автомобили разгоняются по наклонной
«Слата» заключает прямые контракты с фермерами Приангарья
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании