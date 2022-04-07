РЖД в 2022 году запустят пять новых туристических поездов, в том числе в Сибирь и на Байкал

РЖД в текущем году запустят пять новых туристических составов, в том числе в Сибирь, на Байкал и на Север России, сообщили РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора холдинга Дмитрия Пегова.

Поезд «В Сибирь» будет следовать по круговому маршруту из Москвы в Казань, Тюмень, Тобольск, Пермь и обратно в столицу, «Байкальский экспресс» – из Иркутска или Улан-Удэ в Слюдянку, на Байкал и обратно.

Северный маршрут «Величие Севера» предполагает отправление из Москвы, дальше в Великий Новгород – Рускеалу – Архангельск – Великий Устюг – Кострому – Москву. «Поморский экспресс» проследует по маршруту Москва – Петрозаводск – Кемь – Обозерская – Архангельск – Вологда – Ярославль – Углич – Москва.