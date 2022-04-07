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Китай купил российскую нефть за юани

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Российский уголь и нефть, оплаченные в юанях, вот-вот начнут поступать в Китай. Несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте, и первые грузы прибудут в этом месяце, сообщает Bloomberg со ссылкой на китайскую консалтинговую компанию Fenwei Energy Information Service Co.

По словам трейдеров, это будут первые поставки товаров, оплаченные в юанях с тех пор, как США и Европа ввели санкции против России и отрезали российские банки от международной финансовой системы.

В статье подчеркивается, что Китай недоволен доминированием доллара в мировой торговле.

О переходе на национальные валюты во взаимных расчетах за последние недели заявили разные страны – от Турции и Бразилии до Китая и Индии. И речь шла не только о расчетах с Россией. Меняются правила игры на мировом рынке, которые приведут к серьезным последствиям и переустройству мировой экономики, считают эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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